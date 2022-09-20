TOKİ’den sahtekarlara dikkat uyarısı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "İlk Evim İlk İşyerim" sosyal konut projesinde İdarenin ismi kullanılarak sahtekarlık girişiminde bulunulduğunun tespit edildiğini bildirdi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, telefonla veya şahsen ulaşarak kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadeden kişilere itibar edilmemesini istedi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için TOKİ'nin internet sayfası "www.toki. gov.tr", çağrı merkezi 444 86 54, kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerektiği vurgulandı.