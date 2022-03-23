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Giriş Tarihi: 23.3.2022 06:54 Son Güncelleme: 23.3.2022 07:13

TOKİ’nin % 22 indirim kampanyası 19 Nisan’a kadar

TOKİ’nin % 22 indirim kampanyası 19 Nisan’a kadar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) borcunu erken ödeyecek tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri sahipleri için düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyası dün başladı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim alacak.



Kampanyadan satışı 2020 sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor. Kalan taksiti 12 ve daha az olanlar kampanyadan faydalanamayacak.



ARSA İÇİN DE İNDİRİM VAR
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.



Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Arsa kampanyası 14 Nisan'a kadar devam edecek.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Eylül ayının 30'uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

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TOKİ’nin % 22 indirim kampanyası 19 Nisan’a kadar
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