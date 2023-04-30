TOKİ’nin afet konutları Nurdağı’nda hızla yükseliyor

"VATANDAŞLAR RAHAT VE GÜVENLİ ŞEKİLDE OTURABİLİRLER"

TOKİ Uzmanı Fatih Taşdemir, ilçede kalıcı konut çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 7 blokta temel betonu döküldüğünü kaydeden Taşdemir, şunları söyledi:

"Haftaya kat betonlarını dökmeye başlayacağız. 20 blokta da kazı çalışmaları devam ediyor. Projede 456 konut var. Deprem performansı kanıtlanmış radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle inşa ediyoruz. Bütün konutlarımız bu şekilde yapılıyor. Vatandaşlar rahat ve güvenli şekilde oturabilirler. Deprem performansları daha önce kanıtlanmış, denetimlerimizi ve kontrollerimizi yaparak sistemi işletiyoruz."