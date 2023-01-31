TOKİ’nin ihale tarihi belli oldu... İzmir’e bir Millet Bahçesi daha geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'e bir millet bahçesi daha kazandırmak için harekete geçti. bakanlık AK Partili Saliha Özçınar'ın yönettiği Kiraz'a millet bahçesi kazandıracak. TOKİ tarafından Kiraz millet bahçesi ile sosyal donatılar inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 13 Mart Pazartesi günü saat 14.30 'da ihaleye çıkıyor.

BAKAN KURUM 4 MİLLET BAHÇESİ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir dizi ziyaret için İzmir'e gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentte yapılacak millet bahçeleri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İzmir'e 4 millet bahçesi kazandıracaklarını vurgulayan Kurum, Bergama Millet Bahçesi'nin mayıs ayında etaplar halinde hizmete gireceğini, Konak ve Kiraz'da proje çalışmalarının sona geldiğini, son olarak Bayraklı'ya bir millet bahçesi yapacaklarını söylemişti. Bergama'daki millet bahçesinde CHP'nin tüm engellemelerine rağmen inşaat çalışmalarına başlanmış, ilk ihale açılan davalar nedeniyle yer teslimi yapılamadığı için iptal edilmek zorunda kalınmıştı.