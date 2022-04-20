TOKİ’nin indirim kampanyasına büyük ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca uygulamaya konulan 2020 yılı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2020 yılı itibariyle başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri için yapılan yüzde 22 indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir önceki dönemde kampanyadan 15 bin 312 konut ve iş yeri alıcısı yararlanırken, bu dönemki kampanyadan 26 bin 306 kişi yararlandı. Kampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 23 bin 034 kişi tapularını almaya hak kazandı.

ESNEK ÖDEMEDEN 3 BİN 272 KİŞİ YARARLANDI

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 272 konut ve iş yeri alıcısı yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Böylelikle kampanyaya katılan 26 bin 306 konut iş yeri alıcısının 23 bin 034'ü bütün borcunu, 3 bin 272 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.