TOKİ’nin Trabzon’daki 29 iş yeri görücüye çıktı

TOKİ tarafından 28 ilde yapılan 325 iş yeri 23-24 Kasım tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde yapılacak artırmaya internetten üzerinden teklif verilebileceği duyurulurken açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

TRABZON'DA 29 ADET İŞ YERİ ZİYARET EDİLİYOR

Toplam tutarın yüzde 30'u peşin, 120 ay vade ile satışa sunulacak Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 29 işyeri ziyarete açıldı. İş yerlerini görmek için alıcılar tanıtım ofislerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Satışa sunulan iş yerlerinin tanıtım ofisini ziyaret eden Abdurrahim Nuhoğlu, "Çok muhteşem bir proje oldu. Çaykara'ya yakışan bir proje. Yapısı ile şekli ile mimarisi ile standartların üzerinde bir proje. Vesile olanlara teşekkür ederim. Dükkanlardan bir tanesini almayı düşünüyorum. Dükkânları gezdim. Çok kullanışlı ve ihtiyaca cevap verebilecek büyüklük ve şekilde dizayn edilmiş. Fiyatlar makul. Ama açık arttırmaya girecek. Talep muhtemelen fazla olacaktır" diye konuştu.

'ÖDEME İMKANI GÜZEL'

İlçenin turizmle beraber geliştiğini ve iş yerlerine ihtiyaç duyduğunu belirten Zeynep Yıldırım ise, "Çaykara küçük ve şirin bir ilçe. Son zamanlarda Uzungöl ile birlikte turizme açıldı. Gelişmekte olan bir ilçe burası. Böyle bir ihtiyaç vardı. Yaz sezonunda çok fazla rağbet görüyor. Fazla turist alıyoruz. Eskiden konut sıkıntısı vardı. Bu sorun TOKİ tarafından çözüldü. Şimdi de dükkanlar var. Onlar da açık arttırmayla satılacak. Satışa sunulacak olan dükkanları gezdik. Güzel dükkanlar. Ödeme imkanları da güzel. Çaykara'nın gelişimine büyük katkı sunacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.