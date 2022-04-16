TOMRA atıksız dünya için çalışıyor

PETTER ve Tore Planke kardeşler tarafından Norveç'te kurulan gelişmiş toplama ve ayıklama çözümlerinin global üreticisi TOMRA, 50'nci yılını kutluyor. Dünyada 4.600'den fazla kişiyi istihdam eden şirket, yıllık 1 milyar euroluk satış hacmine sahip. Grubun işgücünün yüzde 20'sini ve gelirlerinin ise yüzde 8'ini Ar-Ge'ye ayrılıyor. TOMRA, 2030'a kadar global geri dönüşüm için toplamayı yüzde 40'a ve kapalı devre sistemlerde plastik miktarını yüzde 30'a çıkarmayı planlıyor. TOMRA Başkanı ve CEO'su Tove Andersen, "Dünyamızın büyük bir dönüşüme ihtiyacı var. Sürdürülebilirliği acilen iyileştirmemiz, döngüsel ekonomiyi geliştirmemiz ve kaynakları daha verimli kullanmamız gerekiyor. Tüm bu konular, TOMRA'nın sunduğu çözümlerin yardımcı olabileceği zorluklar. Saygın bir global pazar lideri olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.