Toparlanıp yola devam ediyoruz

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği
(GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu
, sektörün pandeminin getirdiği sınırlayıcı etkiler nedeniyle durağan bir dönemden geçse de sonrasında toparlanarak, yukarı ivmeyle ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Kalyoncu, "2021 yılı sektörün değişen koşullara hızlı adapte olup, çözümler ürettiği bir yıl oldu. Genel olarak; inşaat maliyetlerindeki artışı, yükselen kiraları ve konuta erişimin kısıtlı olduğunu konuştuğumuz bir sene geçirdik" dedi.
TALEP AZALMADI
Yapı ruhsatları ve oturma izinlerinde artışlar olsa da rakamların hâlâ düşük olduğunu belirten Kalyoncu, "Nitelikli geliştirme projeleri yapılandıracak arsaları bulmak zorlaştı. Bununla beraber inşaat maliyetlerindeki değişkenlik öngörüde bulunmayı zorlaştırdığı için yıl içerisinde farklılaşan fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Tüketicinin konut talebi azalmazken üreticinin hız kestiği dönemde, konutta arz talep dengesizliği oluştu. Dolayısıyla hem gayrimenkul geliştiricileri tarafında hem de yatırımcı- tüketici tarafında karar almayı zorlaştıran bir dönemi geride bıraktığımızı söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
DÖNÜŞÜM ŞART
Kalyoncu, salgın sürecinin, satıştan, inşa sistemine, mekânların yapısından, kullanılan malzemeye, tüketici davranışlarından, genel eğilimlere kadar pek çok unsuru köklü bir şekilde değiştirdiğini vurguladı. Sektörün ciddi bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirten Kalyoncu, "2022 yılında inşaat maliyetleri, tüm dünyada artan enflasyon, faiz ve kurdaki hareketlilik, tedarik zincirindeki aksaklıklar sektörde sıklıkla konuşulan konular olacak. Gayrimenkulde artık farklı yatırımlar, yeni modeller üretmemiz gerekiyor. Çünkü gayrimenkul sadece konut, alışveriş merkezleri ve ofis projelerinden ibaret değil. Türkiye
ekonomisinin lokomotif sektörü olarak lojistik alan, data merkezi, endüstriyel depo, yurt, okul, yaşlı yaşam merkezleri gibi farklı yatırımlara yönelmeliyiz. Konutta ise alt gelir grubunun sorunlarını çözecek, konut ihtiyacını karşılayacak, kentsel dönüşüm ve sosyal konutun da içinde olduğu çözümler geliştirmeliyiz. Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biri ve endüstrimiz için yıllara sari öneme sahip bir konu 'ulaşılabilir konut' kavramıdır. Bu konuda derneğimizin bu dönemki mottosu olan 4T (Tasarım, Teknoloji, Tabiat, Toplum) ekseninde kamuözel ve STK işbirliklerini de esas alarak yapılması gereken çalışmalara önayak olmak arzusundayız" dedi.
MIPIM ÇIKARMASI
Çevre kirliliği
, sürdürülebilirlik, yeşil kalkınma gibi konulara daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Kalyoncu, "Biz GYODER olarak sektörün paydaşlarının bütün girişimlerini destekleyecek diğer yandan uluslararası pazarda etkinliklerini artıracak bağlantılar kurmak ve geliştirmek için çalışacağız. Mart 2022'de Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak olan MIPIM Fuarı'nın, en görünür ve etkin alanlarından birinde yer alacak şekilde organize ettiğimiz "İstanbul Pavilyonu" bunun ilk somut adımı olacak" dedi.