Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 129,8 arttı

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 133,5 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,5 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, haziranda yıllık bazda yüzde 119,9 artış oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 16,8 artış gerçekleşti.