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Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:28 Son Güncelleme: 11.6.2024 10:29

Toplam ciro endeksi yıllık 71,9 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,9 yükseldi.

AA
Toplam ciro endeksi yıllık 71,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 71,9 arttı.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 62,4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 78,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de nisanda mart ayına göre yüzde 9 geriledi.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 4 artış kaydetti.

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Toplam ciro endeksi yıllık 71,9 arttı
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