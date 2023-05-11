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Giriş Tarihi: 11.5.2023 10:46

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 6,2 arttı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

İHA
Toplanan inek sütü miktarı yüzde 6,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı süt ve süt üretimi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 911 bin 760 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2; Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 10,9, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 ve yoğurt üretimi yüzde 2,9 artarken; ayran üretimi yüzde 2,9, tereyağı üretimi yüzde 28,2 azaldı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, yoğurt üretimi yüzde 2,4 ve ayran üretimi yüzde 1,2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 25,5 azaldı.

Bir önceki ay 793 bin 384 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mart ayında yüzde 14,9 artarak 911 bin 760 ton oldu. Bir önceki ay 132 bin 881 ton olan içme sütü üretimi Mart ayında yüzde 4,4 artarak 138 bin 678 ton olarak gerçekleşti.

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Toplanan inek sütü miktarı yüzde 6,2 arttı
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