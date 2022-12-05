Toplulaştırılan arazi büyüklüğünün 2023’te 8,5 milyon hektara ulaşması hedefleniyor

Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, arazi toplulaştırma çalışmaları ilk kez mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından Konya ili Çumra ilçesine bağlı Karkın Köyü'nde 1961 yılında başladı. O yıldan 2002'ye kadar 450 bin hektar alanda tescil çalışmaları tamamlandı. 2003 yılından geçen ay sonuna kadar da 5,9 milyon hektar alanda gerekli faaliyetler gerçekleştirildi. Böylece tescil işlemi gerçekleştirilen alan büyüklüğü toplamda 6,34 milyon hektarı buldu.

Bu yıl ocak-kasım döneminde 320 bin 161 hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanırken yıl sonunda tescil edilmiş toplulaştırılan alanın toplam 6,77 milyon hektara ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışması yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunurken 2023 yıl sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğünün 8,5 milyon hektara ulaştırılması planlanıyor.

Toplulaştırma çalışmaları kapsamında 450 proje gerçekleştirilirken bunların 306'sı tamamlandı, 144'ünde çalışmalar devam ediyor.

Arazi toplulaştırmasının faydaları arasında parsel büyüklüklerinin artması, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulması, her parselin yola cephesi olması ve sulama şebekesine bağlanması, sulama oranının artması, kamu yatırımlarında tasarruf sağlanması, ekilemeyen arazilerin tarıma kazandırılması, modern tarım tekniklerinin uygulanabilmesi, zaman, yakıt ve iş gücü tasarrufu, tapu ve kadastro kayıtlarının yenilenmesi, zirai mücadele ve gübrelemenin kolaylaşması ve çiftçilerde gelir artışı öne çıkıyor.

Toplulaştırma çalışmalarını 2018'den bu yana DSİ yürütüyor.