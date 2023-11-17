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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Toplumsal fayda odaklı çalışıyoruz

Toplumsal fayda odaklı çalışıyoruz
YILDIZ Holding'in her yıl kutladığı geleneksel "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"ne bu yıl, Cumhuriyetin 100. yılı coşkusu damga vurdu. Toplumsal fayda odaklı faaliyetlerin yanı sıra, sanatın her alanına katkı sağlayan Yıldız Holding, bu sene, arkeolojik eserlerin yer aldığı yeni koleksiyon sergisinin açılışını da gerçekleştirdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yıldız Holding çatısı altında dünya genelinde 75 bin çalışanımızla ülkemizde ve içinde bulunduğumuz coğrafyalarda toplumsal fayda odaklı çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
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Toplumsal fayda odaklı çalışıyoruz
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