Torunlara altın yerine BES hesabı

Bu yıl yapılan yasal düzenlemeyle Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı yüzde 30'a çıkarılırken, kısmen ödeme alma imkânı da getirildi. Vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamı ile birlikte sistemin bu yılın sonunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor.

Çalışanların tabi olduğu sisteme 45 yaşından büyük kişiler de kendi isteğiyle katılabiliyor. Aylık 200 liradan başlayan katkı payı tutarı, faizli ve faizsiz fon alternatifleriyle çocukların gelecekleri güvence altına alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sisteme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Nebati,11 Şubat 2022 itibariyle bireysel emeklilik sisteminde gönüllü olarak yer alan kişi sayısının 7 milyon 158 bin, otomatik katılım yoluyla yer alanların sayısının da 6 milyon 221 bin olduğunu belirtti. Bakan Nebati, "Bununla birlikte aynı tarihte 18 yaş altı vatandaşların sisteme girmesine ilişkin 2021 yılında yapılan düzenleme sonucunda yaklaşık 234 bin (18 yaş altı) kişi sisteme katıldı. Toplam fon büyüklüğü 256 milyar olup çeşitli yatırım araçlarında değerlendiriliyor. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle BES kapsamında emekli olan katılımcı sayısı 167 bin 275 oldu" değerlendirmesini yaptı.

HEDEF 1 MİLYON ÇOCUK

BES, artık 18 yaş altı çocuklar için de kumbara görevi görüyor. Bankacılık işlemlerinde olduğu gibi veliler, vasiler aracılığıyla fiili ehliyete sahip olmayan bu yaş grubu da bireysel emeklilik sistemine katılabiliyor. Aile üyeleri için ayrı ayrı hesap açılarak yüzde 30'luk devlet katkısından daha fazla yararlanılıyor. Devlet katkısının artması anne, babaları çocukları için tasarruf etmeye daha da özendiriyor. Bu kapsamda yılsonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi tahmin planlanıyor. Küçük yaştan itibaren düzenli tasarruf alışkanlığı da kazandıran yeni uygulamaya çocukların geleceğine güvence sunmak isteyen ebeveynler büyük ilgi gösteriyor.

3 YILDAN ÖNCE ÇIKMAYIN

Devlet katkısından yararlanmak için üç yıldan önce sistemden çıkmamak gerekiyor. Bu katkı her ay düzenli olarak hesaba yatırılıyor. Sistemden erken ayrılanlar katkıyı eksik alıyor. Sistemde on yıl kazanlar devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 60'ına, üç yıl kalanlar yüzde 15'ine, 6 yıl kalanlar da yüzde 35'ine lak kazanıyor. Sistemde 56 yaşına kadar bekleyenler ise devlet katkısının yüzde 100'ünü alabiliyor. Ölüm ya da maluliyet halinde de devlet katkısının tamamı ödeniyor. Emekliliğe hak kazananlar hesaptaki birikimini bir program dâhilinde talep edebilir. Bu eşit taksitler şeklinde olabileceği gibi toplu olarak da çekilebilecek. Bir diğer seçenek de ömür boyu emeklilik aylığı şeklinde olabilir. Emekliliğe hak kazanma yaşı 56. Emekliliği hak edip parasını topluca alanlar yıllara yayılan ödeme planı yapanlardan vergi alınmıyor.