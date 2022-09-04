Tosyalı Toyo kapasiteyi iki katına çıkarıyor

Türkiye'nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding ile Japonya'nın yüksek teknolojili çelik üreticisi Toyo Kohan'ın ortak girişimi olan Tosyalı Toyo yaptığı yeni yatırımlarla birlikte büyümesini sürdürüyor. Türkiye'nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üreten Tosyalı Toyo, 325 bin tonluk teneke üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için yatırımlara başladı. Şirketin bu kapsamda, yeni Tin Free Steel (kalaysız teneke) üretimi de dahil olmak üzere bir dizi yatırımı olacak. Yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışının 2023 sonu itibarıyla devreye alınması planlanıyor. Tosyalı Toyo'nın bu yatırımı, pratik ve hijyenik olan ambalajlı gıdaya yönelik artan talebe istinaden şirketin müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.