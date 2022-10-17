Toyota Sakarya’da 6.95 milyar TL yatırım yapacak

Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı şirketi Toyota Otomotiv Sanayi, Sakarya'da bulunan üretim tesislerinin modernizasyon yatırımı için 6.95 milyar TL'lik yatırım teşvik belgesi aldı. Yatırımla birlikte fabrikanın üretim kapasitesi 280 bin adetten 442 bin adede yükselecek.Japon marka, yeni nesil hibrit ve şarj edilebilir model üretimi gerçekleştirecek. Ayrıca yılda 44 bin batarya üretimi yapacak.Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021'de yüzde 90'ı 150'yi aşkın ülkeye ihraç edilen 230 bin araç üreterek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Bugüne kadar 3 milyon adetten fazla araç üretmiş olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5 bin 500 çalışanı ile üretim faaliyetlerini sürdürüyor.