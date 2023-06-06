Toz artısütü taze arısütüne göre 3 kat fazla etken madde içeriyor

Arısütü işçi arıların kraliçe arıyı beslemek için ürettikleri değerli bir arı ürünüdür.
TS 6666 Arısütü Standardında arısütünün kimyasal özellikleri tanımlanmıştır. İlgili standardın 2010 yılındaki revizyonundan da görüleceği gibi taze arısütü %60-70 su içerirken, liyofilizasyon yöntemi ile kurutulan arısütü maksimum %5 su içerebilmektedir. Kurutma işlemi sırasında ürün içeriğindeki suyun min. %60'lik bölümü uzaklaştığı için toz arısütü, aynı miktar sıvı arısütüne göre yaklaşık 3 kat daha fazla katkı madde, yani etken madde içermektedir.
Tablo 1. Arısütü Özellikleri
|
Hammadde
|
Taze Arısütü
|
Toz Arısütü
|
Fark
|
Su içeriği
|
%60-%70
|
Maksimum %5
|
|
Katı madde içeriği
|
%40-%30
|
Min %95
|
Yaklaşık 3 kat
|
10- HDA (Etken Madde)
|
1,4
|
3,4
|
Yaklaşık 3 kat