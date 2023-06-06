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Giriş Tarihi: 6.6.2023 14:25 Son Güncelleme: 6.6.2023 14:27

Toz artısütü taze arısütüne göre 3 kat fazla etken madde içeriyor

Toz arısütü, aynı miktar sıvı arısütüne göre yaklaşık 3 kat daha fazla katkı madde, yani etken madde içermektedir.

Toz artısütü taze arısütüne göre 3 kat fazla etken madde içeriyor

Arısütü işçi arıların kraliçe arıyı beslemek için ürettikleri değerli bir arı ürünüdür.

TS 6666 Arısütü Standardında arısütünün kimyasal özellikleri tanımlanmıştır. İlgili standardın 2010 yılındaki revizyonundan da görüleceği gibi taze arısütü %60-70 su içerirken, liyofilizasyon yöntemi ile kurutulan arısütü maksimum %5 su içerebilmektedir. Kurutma işlemi sırasında ürün içeriğindeki suyun min. %60'lik bölümü uzaklaştığı için toz arısütü, aynı miktar sıvı arısütüne göre yaklaşık 3 kat daha fazla katkı madde, yani etken madde içermektedir.

Tablo 1. Arısütü Özellikleri

Hammadde

Taze Arısütü

Toz Arısütü

Fark

Su içeriği

%60-%70

Maksimum %5

Katı madde içeriği

%40-%30

Min %95

Yaklaşık 3 kat

10- HDA (Etken Madde)

1,4

3,4

Yaklaşık 3 kat

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Toz artısütü taze arısütüne göre 3 kat fazla etken madde içeriyor
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