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Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:07

Tozunun kilosu bile 1.500 TL! Ekimi başladı...

Bolu’nun Gerede ilçesinde Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ‘Salep’ bahçesi oluşturuldu. Bir dönüm alana dikilecek olan 20 bin 280 adet salep fidanı yöre halkına istihdam sağlayarak gelir kapısı olacak.

İHA
Tozunun kilosu bile 1.500 TL! Ekimi başladı...

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gerede ilçesinde belirlenen bir dönüm alana 20 bin 280 adet salep dikilecek. Tıbbi aromatik bitki ağaçlandırma sahası olarak nitelendirilen alana dikilecek olan 20 bin 280 fidan civar köylerdeki kadınlar tarafından toprakla buluşturulacak.

VATANDAŞLARA MADDİ BİR GELİR SAĞLAYACAK

Kadınlara yeni gelir kapısı olacak olan bu proje hakkında Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut, "Dikim çalışmalarında civar köylerde bulunan vatandaşların çalışacak bu sayede vatandaşlarımıza maddi bir gelir sağlanacak. Aynı zamanda da arazideki yapılan yatırımları görüp sahiplenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Öte yandan İşletme Müdürü Cem Bulut, bu çalışmaların ilerleyen yıllarda ülke ekonomisine katkı sağlayacağını, yapılacak bakım çalışmalarının da yöre halkı için gelir kaynağı olacağını vurguladı. Oluşturulan Tıbbi Aromatik Bitki (Salep) Bahçesi ile orman bitişiğinde yaşayan vatandaşların, odun dışı orman ürünlerinden hem gıda ihtiyacına katkı sağlaması hem de ekonomik gelir elde etmeleri hedefleniyor.

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Tozunun kilosu bile 1.500 TL! Ekimi başladı...
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