TPAO 3 ilde metan gazı sahası işletecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TPAO, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta bulunan TTK imtiyaz sahalarında metan gazı işletme ruhsatı hakkına sahip olacak.

Söz konusu metan gazı işletme ruhsatlarında, ruhsat devri yapılmaksızın arama, etüd ve işletme yapmak üzere TPAO'ya hak tesisi gerçekleştirilecek. TPAO, metan gazı arama ve işletme çalışmaları sırasında sahada uygun gördüğü lokasyonlarda gerekli tüm operasyonları yapabilecek ve gaz çıkışını teşvik etmeye dönük olarak gerekli teçhizatı sahaya getirebilecek.

Başvuru ve tescil harçlarına ilişkin bedeller ve hak tesisi için oluşacak tüm masraflar TPAO tarafından karşılanacak.