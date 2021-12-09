TPAO, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırmaya hazırlanıyor

Son yıllarda yerli enerji kaynaklarını halkın kullanımına sunan Türkiye, Güneydoğu'nun zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'de de çıkarttığı petrolle enerjide önemli adımlar atmaya devam ediyor. Petrol üretiminde ülkenin göz bebeği olan Batman'da günlük 42 bin varil petrol üretimi yapılıyor.

Batman'daki petrol sahalarında incelemeler yapan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 2021'de karada ülkenin petrol rezervlerine 60 milyon varil rezerv ekleyerek katkı sağladıklarını söyledi. Bilgin " Batman'da Türkiye tarihinin rekorları kırılıyor. Günlük 42 bin varil üretimi yapıldığını söylüyorum. Batman'da yeni yılda yeni hedeflerimiz var, günlük 50 bin varil ham petrol planlıyoruz. Günlük üretimde 2022 yılında günde tek başına Batman bölgesinin 50 bin varil üretilmesinin yanı sıra diğer bölgelerimizle beraber toplam günlük üretimimizi 65 bin varile çıkararak cumhuriyet tarihin rekorlarını önümüzdeki yıl kırmayı hedefliyoruz. İnşallah aramalarda göstereceğimiz başarılarla halkımıza da bu müjdeleri veririz" diye konuştu.