TPAO, Cumhuriyet tarihinin rekoru kırmaya hazırlanıyor

Son yıllarda yerli enerji kaynaklarını halkın kullanımına sunan Türkiye, Güneydoğu'nun zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Akdeniz ve Karadeniz'de de çıkarttığı petrolle enerjide önemli adımlar atmaya devam ediyor. Petrol üretiminde ülkenin göz bebeği olan Batman'da günlük 42 bin varil petrol üretimi yapılıyor.
Batman'daki petrol sahalarında incelemeler yapan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 2021'de karada ülkenin petrol rezervlerine 60 milyon varil rezerv ekleyerek katkı sağladıklarını söyledi. Bilgin " Batman'da Türkiye tarihinin rekorları kırılıyor. Günlük 42 bin varil üretimi yapıldığını söylüyorum. Batman'da yeni yılda yeni hedeflerimiz var, günlük 50 bin varil ham petrol planlıyoruz. Günlük üretimde 2022 yılında günde tek başına Batman bölgesinin 50 bin varil üretilmesinin yanı sıra diğer bölgelerimizle beraber toplam günlük üretimimizi 65 bin varile çıkararak cumhuriyet tarihin rekorlarını önümüzdeki yıl kırmayı hedefliyoruz. İnşallah aramalarda göstereceğimiz başarılarla halkımıza da bu müjdeleri veririz" diye konuştu.
60 MİLYON VARİL YENİ REZERV
Cumhuriyet tarihinde kurulmuş en büyük arama kampanyasını karada başlattıklarını söyleyen Bilgin, "Yeni yılda yaklaşık 150 arama kuyusuyla tüm zamanların en yüksek sondaj miktarına ulaşmayı planlıyoruz. Arama ve tespit kuyuların toplamı 2022 yılında 100'ü geçecek. 2021 yılında ülkemizin petrol rezervlerine 60 milyon varil yeni rezerv ekleyerek karada katkı sağladık. Tabii yaptığımız keşifler bunun dışında bakıldığı zaman, denizde çok büyük dünya ölçeğinde bir keşif yapıldı. Birlikte değerlendirildiğinde büyüyen Türkiye'nin, büyüyen Türkiye Petrolleri daha yeni keşiflerde daha da pozisyonu güçlendirecek ve gelişecek" diye konuştu.
SINIRDA ÜRETİM SAHALARI OLACAK
Sınırda yeni kuyuların da açılacağına değinen Bilgin, "Sınırda yürüttüğümüz yeni çalışmalar var. Bu çalışmaların önemli kısmı Şırnak ili içerisinde kalan Şehit Esma Çevik, Atak ve Kasrık kuyusu. Üç kuyumuz var. Bunlar yepyeni alanlar ve keşifle sonuçlanmış kuyulardır. Bu kuyular, Türkiye Petrolleri'nin yeni üretim sahaları olacak. Yeni Esma Çevikler, yeni Ataklar ve yeni Kasrik kuyuları kazılacak. Kasrık-2-3, Şehit Esma Çevik 2-3-4, arkası da gelecek" dedi.