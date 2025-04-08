TPAO, Pakistan’da petrol ve doğalgaz arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın 3 milli petrol şirketi, Pakistan'ın 40 deniz bloku için yapacağı ihaleye ortak teklif verecek. Türkiye, yurtdışında petrol ve doğalgaz aramaya yönelik yeni bir adım attı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir iş birliğine gidildi. İslamabad programı kapsamında Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na iştirak eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlar oturumunda konuşma yaptı. Forum kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. İmza törenine katılan Bayraktar, "Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir eşik olacaktır" ifadesini kullandı. Bayraktar, forumun ardından Pakistan'ın Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awaiz Ahmad Khan Leghari ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.