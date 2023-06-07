TPAO petrol üretiminde 32 yılın rekorunu kırdı

Doğalgaz ve petrolde son yıllarda yapılan hamlelerle dışa bağımlılığı azaltma yönünde önemli adımlar atılırken, bu vizyonun sonuçları da alınmaya başlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aştığını bildirdi. TPAO'nun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi. Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinden olan Worley ile ileri mühendislik şirketi kurmak için protokol imzalandı. Protokolle, Türkiye'nin ve çevre ülkelerin önemli projelerinde Türk mühendislerin yer alması sağlanacak.