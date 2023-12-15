Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TPAO'dan AR-GE çağrısı! Yerli tasarım, analiz ve imalat isteniyor
Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:17

TPAO'dan AR-GE çağrısı! Yerli tasarım, analiz ve imalat isteniyor

Petrol ve doğal gaz üretimlerinde kullanılmak üzere 'Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Üniteleri'nin yerli olarak tasarlanması, analiz edilmesi ve imalatının yapılması için Türkiye Petrolleri (TPAO), AR-GE proje çağrısında bulundu.

AA
TPAO’dan AR-GE çağrısı! Yerli tasarım, analiz ve imalat isteniyor

Genel Müdürlüğün söz konusu ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, uzun ömürlü, ilgili standartlara uygun ve emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını ihlal etmeyecek bir Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Üniteleri tasarımı ve imalatı ile gerekli korozyon hesapları yapılarak, korozif ortamda çalışacak ünitelerin detay tasarımlarının elde edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, fiyat gibi açılardan rekabet edebilir yerli tasarımın, analizi ve imalatının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında 1 adet Hafif Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Ünitesi ile 1 adet Yüksek Korozif Ortam Endirekt Isıtıcılı Gaz Separatör Ünitesi imal edilecek. Tasarım için maksimum 12 ay, saha testi için 2 ay süre tanınacak.

Proje için son başvuru süresi 4 Ocak 2024 saat 17.30 olarak belirlendi. Projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekiyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TPAO'dan AR-GE çağrısı! Yerli tasarım, analiz ve imalat isteniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA