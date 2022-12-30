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Giriş Tarihi: 30.12.2022 23:53

TPAO'dan 'yatırım fırsatı' adı altında paylaşılan haberlere ilişkin açıklama

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medyada 'yatırım fırsatı' başlığıyla paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TPAO’dan ’yatırım fırsatı’ adı altında paylaşılan haberlere ilişkin açıklama

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hisselerinin satışa çıkarıldığına ilişkin yapılan paylaşımlar üzerinde TPOA'dan açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR HİSSE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

TPAO tarafından yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, 'yatırım fırsatı' adı altında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan duyurular yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilgin'in fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logosu ve görselleri izinsiz olarak kullanılmıştır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı konusu değildir. Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

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TPAO'dan 'yatırım fırsatı' adı altında paylaşılan haberlere ilişkin açıklama
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