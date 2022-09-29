TPAO’nın Filyos’ta açtığı sağlık merkezi “sağlık” dağıttı

Filyos'ta Sakarya Gaz Sahası merkezinin kurulması sonrasında burada bir sağlık merkezi yapılması kararı alındı. Sağlık merkezinde çevre köylerdeki vatandaşlara da hizmet veriliyor. Kurulan sağlık merkezinde toplamda 60 kişilik alanında uzman sağlık personeli, acil hekimi, hemşire, ebe, paramedik, anestezi teknisyeni ve acil tıp teknisyeni görev almaya başladı. Sağlık merkezinde ayrıca 3 adet kırmızı şeritli acil yardım ambulansı, bir adet mavi şeritli hasta nakil ambulansı, 2 adet 4*4 acil müdahale aracı, 5 yatak kapasiteli acil müdahale odası hazır hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre merkezde, gece ve gündüz fark etmeksizin 2 doktor ile yardımcı sağlık personeli görev alıyor.