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Giriş Tarihi: 4.3.2023 09:17

TPAO'nun 2 ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatının süresi 1 Şubat 2031'e kadar uzatıldı.

AA
TPAO’nun 2 ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO)'nun, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatı sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Şubat 2031'e kadar uzatıldı.

Kalan kanuni sürenin ise sahada yapılacak üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verildi.

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TPAO'nun 2 ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
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