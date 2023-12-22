TPAO’nun 4 sahasında kamulaştırma kararı alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki 2 ve Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki birer sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.

Öte yandan, MAPEG, TPAO'nun ve Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin müştereken sahip bulunduğu Tekirdağ'daki 1361 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresinin 10 yıl süreyle uzatılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, MAPEG, Bartın'da yaklaşık 820 hektarlık alanda, sahanın mevcut rezerv durumu ve üretim programı dikkate alınarak, metan gazı işletme ruhsat sahası için verilen iş ve mali yatırım programının yerine getirilmesi şartıyla Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ'ye 7 Şubat 2045'e kadar metan gazı işletme ruhsatı verilmesi yönünde karar aldı.