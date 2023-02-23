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Giriş Tarihi: 23.2.2023 09:58

TPAO'nun ana statüsünde değişikliğe gidildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), kendi sahalarından elde ettiği petrol ve doğal gazdan elektrik üretebilecek.

AA
TPAO’nun ana statüsünde değişikliğe gidildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, "TPAO'nun amaç ve faaliyet konuları" başlıklı ana statüsünün ilgili maddesine, "deniz alanlarında arama, üretim, taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerektirdiği sismik, sondaj, kuyu tamamlama, workover ve diğer her türlü servis hizmeti faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, gemi ve liman işletmeciliği yapmak veya yaptırmak, gemi ve liman işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü tesisi ve müştemilatını inşa etmek/ettirmek, kurmak/kurdurmak ve işletmek/işlettirmek" ibareleri eklendi.

Ayrıca TPAO, kendi sahalarında ürettiği petrol ve doğal gazdan elektrik üretimi yapabilecek. Şirket, ürettiği elektrik enerjisini iletim ve dağıtım sistemi aracılığıyla faaliyet konusu işlerde ihtiyaçları için kullanabilecek.

Karar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

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TPAO'nun ana statüsünde değişikliğe gidildi
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