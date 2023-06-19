TPAO’nun eleman ihtiyacını karşılayacak okulda 9 laboratuvar ve sondaj kulesi kuruldu

'ÖNCELİKLİ ÖDEVİMİZ GENÇLERE UMUT DOLU BİR TÜRKİYE BIRAKMAK'

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise kurum olarak öğrencilere burs verdiklerini ve geleceğe hazırladıklarını söyleyerek, "Bizim birinci ödevimiz, en öncelikli ödevimiz gençlerimize aydınlık, umut dolu bir Türkiye bırakmaktır. Bu çerçeve içerisinde gençlerimizi ülkemizin gelecek vizyonunda oynayacakları rollere onları hazırlamak bizim boyun borcumuzdur" diye konuştu.

Bilgin, açılışı yapılan sondaj kulesiyle ilgili olarak da "125 ton çekme kapasiteli, 3 bin metre sondaj kabiliyetine sahip sondaj kulesini Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin eğitimine tahsis etmiş durumdayız. Bu törenle de kuleyi devreye almış oluyoruz. Burada okuyan öğrencilerimiz, sondaj nedir bütün boyutlarıyla pratik olarak öğrenme fırsatı bulacaklar ve sektöre hazır bir şekilde yetişmiş olacaklar" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından laboratuvarlar ve sondaj kulesi için ayrı ayrı kurdele kesildi. Katılımcılar derslikleri, laboratuvarları ve sondaj kulesini gezdi.