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Giriş Tarihi: 29.9.2022 17:01

TPAO'nun sağlık merkezi vatandaşların hizmetine açıldı

AA
TPAO’nun sağlık merkezi vatandaşların hizmetine açıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası personeli için kurduğu sağlık merkezini vatandaşların hizmetine açtı.

TPAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filyos'ta Sakarya Gaz Sahası merkezinin oluşturulması sonrasında burada bir sağlık merkezi yapılması kararı alındı. Kurulan sağlık merkezinde, acil hekimi, hemşire, ebe, paramedik, anestezi teknisyeni ve acil tıp teknisyeninden oluşan 60 kişilik alanında uzman sağlık personeli görev yapıyor.

Sağlık merkezinde ayrıca 3 kırmızı şeritli acil yardım ambulansı, bir mavi şeritli hasta nakil ambulansı, 2 adet 4x4 acil müdahale aracı, 5 yatak kapasiteli acil müdahale odası hazır hale getirildi.

Merkez, 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyor. İstanbul'da bulunan operasyon yönetim merkezindeki coğrafi konumlama sistemi ve kameralarla merkezdeki ambulanslar anlık olarak takip ediliyor ve yönlendirmeler ihtiyaca göre sağlanıyor.

İstanbul ve Ankara'ya da hasta nakilleri yapılabilen merkezde kullanılan özel "CRM" yazılımıyla tüm hastaların kayıtları dijital ortamda yüksek güvenlikli sunucularda tutulurken, proje kapsamında operasyonel olarak alanında uzman hekimler ile hem bölgedeki vatandaşların memnuniyeti hem de bilinçlendirilmesi amacıyla düzenli olarak konferanslar düzenleniyor.

Merkez, bölgedeki vatandaşlara hizmet vermenin yanı sıra "Türkiye tarihinin en büyük projesi" olan Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde yer alan paydaşların 7/24 Filyos Limanı'nda bulunan çalışanlarına kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, merkezden bölge halkının da yararlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Filyosluların Sakarya Gaz Sahası ekibini misafir ettiğini belirten Bilgin, "Çevre köylere sağlık konusunda destek olabiliyorsak ne mutlu bizlere" ifadesini kullandı.

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TPAO'nun sağlık merkezi vatandaşların hizmetine açıldı
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