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Giriş Tarihi: 1.2.2024 09:20 Son Güncelleme: 1.2.2024 09:21

TPAO'nun Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Tekirdağ ve Diyarbakır'daki 4 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

AA
TPAO’nun Tekirdağ ve Diyarbakır’daki sahalarında kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) başvurusu üzerine Tekirdağ ve Diyarbakır'daki 4 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG), istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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TPAO'nun Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı
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