Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

283 bin 943 metrekarelik kapalı alana sahip şehir hastanesinde 300 poliklinik, 33 ameliyathane, yoğun bakım yatak sayısı 236, diyaliz yatak sayısı ise 30 olacak. Şehir hastanesinde yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar yer alacak. 4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen 562 sismik izolatör ile korunacak. 2025 yılının Şubat ayında hizmete girmesi planlanan şehir hastanesinin kaba inşaatının ve dış cephesinin ise 2024 yılının ilk ayında tamamlanması hedefleniyor. 4 bin 300 fore kazık ve 562 izolatör ile depremden korunacak.