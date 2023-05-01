Trabzon’da Güney Çevre Yolunun 1.etap temeli atıldı

Temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi:

Sizlere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Güney Çevre Yolu'nun temelini atarak hep birlikte kutlayacağız demiştim. Sözümüzde durduk. Bizler, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana hükûmet olarak, emekçilerimizin ve tüm çalışan kesimin yanında olduk. AK Parti hükûmetleri olarak, emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük, sahiplendik. Aynı güçle sahiplenmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin bayramını da canı gönülden kutluyorum.

Bugün de yine dev bir projemiz olan Trabzon Güney Çevre Yolu yapım çalışmalarını başlatmak üzere bir aradayız ifadelerine yer veren Bakan Karaismiloğlu, "Doğu Karadeniz'in en büyük kenti konumundaki Trabzon'umuzun şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdiğimiz Güney Çevre Yolu toplam 43,8 kilometre uzunluğunda. 31 metre genişliğinde, 2x3 şeritli, bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Güney Çevre Yolu, Trabzon şehir merkezini güneyden çevreleyecek şekilde, Çarşıbaşı-Akçaabat Devlet Yolu Ayrımı ile Yomra-Arsin Devlet Yolu ayrımı arasında hayata geçecek. Üç kısım hâlinde inşa edeceğimiz çevre yolunun ilk aşamada 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. Etabında yapım çalışmalarına başlıyoruz. İlk kısmımız Akçakale'den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda dan devam edecek 1. Etabın toplam uzunluğu 14,5 km olan 7 çift tüp tünel ve 968 metre uzunluğunda 7 viyadük bulunuyor. Çevre yolunun 16,5 ile 22,5 kilometreleri arasında kalan 6 kilometrelik 2. Etap ise toplam 4 bin 550 metre uzunluğunda 2 çift tüplü tünel ile 380 metrelik 2 viyadük; 22,4 ile 43,8. kilometreleri arasında kalan 21,4 kilometrelik 3. Etap ise toplam 16.840 metre uzunluğunda 6 çift tüplü tünel ve 750 metrelik 5 viyadük yer alacak. 43,8 kilometreden oluşan Güney Çevre Yolu'nun 35,8 kilometresi 15 tünelle, 2,1 kilometresi ise 14 viyadükle geçilecek. Proje sayesinde; Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak. Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğu ortadan kalkacak.

Bakan Karaismailoğlu, "Yarın Trabzon için önemli bir proje olan Ganitayı Belediye başkanımız ile birlikte hizmete açacağız. 2 gün sonra 3 Mayıs'ta bu sefer inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan da bizlerle olacak. Hep birlikte Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergâhta inşa ettiğimiz Yeni Zigana Tüneli'ni açacağız. Zigana Tüneli, asırlardır önemli bir ticaret yolu olarak Uzak Asya ve İran üzerinden Trabzon'a ulaşan güzergâha vurulan bir mühür olacak, bölgenin uluslararası transit ticaretine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

BİZ ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPARKEN BİRİLERİ DE YALAN VE İFTİRA SİYASETLERİNE DEVAM EDİYOR

Güney Çevre Yolu projemizle ilgili yine malum çevreler ve muhalefet eliyle "çamur at izi kalır" formülü işletilmeye çalışıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "İftira siyasetlerinden vazgeçmiyorlar. Bakın, siyaset ve hizmet yarışında eleştiri, tenkit önemlidir. Bu nedenle muhalefet partileri, ülkelerin gelişimi için son derece kıymetli bir işleve sahiptirler. Ancak burada, nezaket ve ahlâk dışında aşılmaması zorunlu görülen önemli kural da millî menfaatlerdir. Ama maalesef yıllardır tecrübe ediyoruz ki; muhalefet ve kendilerini onların 'taşeronu' olarak konumlamış bazı medya organları; Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, bu yolda ürettiğimiz proje ve hizmetleri yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırmaya soyunmuş durumdalar. Vatanımızın ve milletimizin menfaatine olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir zihniyet var. Ama unuttukları bir şey var ki; 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Parti'mizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır" dedi.

AK PARTİNİN İCRAATLARI DA MİLLETİNE HİZMETLERİ DE BİTMEZ

Biz ülkemize umut olduk; milletimizin de bize güveni bitmez ifadelerine yer veren Bakan Karaismailoğlu, "Sizler CHP'li bir belediyenin vatandaşına, halkına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini hiç gördünüz mü? Hayır. Taş üstüne taş koyduklarını gördünüz mü? Hayır. Muhalefetin "Çamur at izi kalsın" yaklaşımıyla uzun süredir yürüttükleri karalama kampanyaları bizi bugüne kadar değil durdurmak, yavaşlatamadı bile. Bundan sonra da amaçlarına ulaşamayacaklar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar; istihdamın, üretimin, ulaşımın, ticaretin önünü kesmelerine ve en önemlisi gençlerimizin geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin dününü beraber inşa etmiştik, yarınını da birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da, en hızlı ve en doğru biçimde sürdüreceğiz" diye konuştu.

GÜNEY ÇEVRE YOLU 1.ETAP TEMELİ ATILDI

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdullah Uraloğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Adnan Güner ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili adayları Vehbi Koç, Yılmaz Büyükaydın, Meryem Sürmen, Zafer Ofluoğlu, yetkililer ve vatandaşların katılımıyla İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan duayla birlikte Güney Çevre Yolu 1.etabın temeli atıldı.