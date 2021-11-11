Trabzonspor en değerli spor kulübü

Süper Lig
'de ezeli rakipleri Galatasaray
'a 9, Fenerbahçe
ve Beşiktaş
'a 9 puan fark atarak en yakın rakibi Hatayspor
'un 7 puan önünde liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor
, borsada da tarih yazıyor. Süper Lig'in ilk 12 haftalık bölümünde tek namağlup takım olan Trabzonspor'un bu performansı, borsa liginde de kulübü zirveye taşıdı.
FENERBAHÇE'Yİ SOLLADI
Trabzonspor hisse senetlerindeki hızlı artışın sonucu 3 milyar 385 milyon lira ile piyasa değeri en yüksek kulüp haline geldi. İkinci sıraya gerileyen Fenerbahçe'nin değeri 2 milyar 974 milyon lira olurken, Galatasaray'ın piyasa değeri 2 milyar 176 milyon lira oldu. Beşiktaş'ın piyasa değeri 1 milyar 390 milyon lira olurken, Trabzonspor'un değeri ezeli rakibinin 2.5 katına ulaştı.
1 AYDA % 110 YÜKSELİŞ
Trabzonspor hisseleri, takımın art arda aldığı seri galibiyetlerin coşkusuyla son 1 ayda yüzde 110 değer kazandı. Bu dönemde Galatasaray yüzde 15 yükselirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş değer kaybetti. Fenerbahçe'nin yüzde 15 değer kaybettiği son 3 ayda ise Trabzonspor'daki yükseliş yüzde 94 oldu. Trabzonspor hisseleri 2021'in başından bu yana yüzde 177 yükselirken, Beşiktaş yüzde 43, Fenerbahçe yüzde 1 prim yaptı.
3.5 YILDA 5.5 KAT ARTIŞ
Trabzonspor'un hisseleri, Ali Ağaoğlu
'nun kulüp başkanlığına seçildiği 8 Nisan 2018'den bu yana ezeli rakiplerine büyük fark attı. Söz konusu tarihten bu yana Trabzonspor borsada yüzde 438 yükseldi. Bu dönemde Fenerbahçe yüzde 82, Galatasaray 68, Beşiktaş ise 60 prim yaptı.
RAKİPLERİ AV'LADI
Trabzonspor, geçen yıl 10 Kasım'da anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı
yönetiminde zor günleri geride bırakırken şampiyonlukta en iddialı konuma geldi. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 44 lig maçında 27 galibiyet, 14 beraberlik aldı, sadece 3 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Avcı'nın teknik direktörlüğe getirildiği günden bu yana Trabzonspor hisseleri yüzde 151 yükselirken, o tarihten bu yana Fenerbahçe yüzde 17 değer kaybetti. Galatasaray'daki artış 5'te kalırken, geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın hisseleri ise yüzde 78 yükseldi. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 365 günlük dönemde 247 gündür ligde mağlubiyet yüzü görmedi.
ALİ KOÇ FENER'E YARAMADI
Fenerbahçe taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Ali Koç, yatırımcıların da umudunu boşa çıkardı. Ali Koç'un ilk başkanlığı kazandığı 3 Haziran 2018'den bu yana Trabzonspor hisseleri yüzde 662, Beşiktaş yüzde 158, Galatasaray yüzde 115 yükseldi. Bu dönemde en az değer artışı yüzde 60 ile Fenerbahçe hisselerinde yaşandı.