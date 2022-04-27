Trafiğe kayıtlı 25 milyon 478 bin 989 araç var

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizde Mart Ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 478 bin 989 oldu.,Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KOCAELİ'NDE 448 BİN 244 ARAÇ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Mart ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 448 bin 244, Sakarya'da 314 bin 913, Düzce'de 121 bin 778, Bolu'da 122 bin 88, Yalova'da ise 71 bin 918 oldu. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 266 bin 769 otomobil, 9 bin 445 Minibüs, 7 bin 74 Otobüs, 81 bin 420 Kamyonet, 24 bin 813 Kamyon, 38 bin 204 Motosiklet, 19 bin 12 Traktör, bin 507 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.