Trafik güvenliğine 19 milyar TL bütçe

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yollarda güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. KGM'nin yürüttüğü faaliyetler sonucunca yollar "akıllanırken", çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da devam ediliyor. Gelecek yıl için karayolu ulaşımına 322 milyar 584 milyon 819 bin lira, trafik güvenliği hizmetlerine 18 milyar 748 milyon 516 bin lira, yönetim ve destek programına 8 milyar 119 milyon 35 bin lira bütçe ayrıldı. Bu kapsamda 2025'te 34 kaza kara noktasında iyileştirme yapılacak.