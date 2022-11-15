Trafik sigortasında ‘kesin’ çözüm

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) trafik sigortalarında yeni yol haritasını bugün açıklıyor. Türkiye Sigorta Birliği, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi ve diğer paydaşlarla belirlenen yeni yol haritası 26 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren bu alandaki sorunları çözmek için gerekli önlemleri içerecek. APara'da yayımlanan Güvenli Hayat programına katılan Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar, uzunca bir süredir hazırlanan bu yeni çalışmayı değerlendirdi. Yaşar, "Trafik sigortası bizim bir arada yaşamamızın gerektirdiği unsurlardan. Ve medeniyetin de bir parçası. Çünkü trafik sigortası bir sorumluluk sigortası. Artık sayıları 26 milyona doğru giden araçların birbirine verecekleri zararlar sonrasında medeni bir şekilde zararlarımızı tazmin edebileceğimiz konuları içeriyor. Ve bu durum sadece sigortalılar açısından değil sigortacılar açısından da zorunlu. Yani biz sigortalılar olarak, bireyler olarak kurumlar olarak, ticari işletmeler olarak araçlarımızı sigorta ettirmek zorundayız" değerlendirmesini yaptı.Trafik sigorta primlerinin geldiği nokta itibarıyla satın almada yaşanan güçlüklerin olduğunu dile getiren Yaşar, "Sigortacılar aslında primin yükselmesinden çok memnun olmazlar. Niye? Çünkü prim giderek yükseldikçe hasar almayacağını, hasar yapmayacağını düşünen görece iyi riskler sistemden çekilmeye başlar. Öyle sürücülerimizde var ki yılda sekiz kere kaza yapıyor. Yılda üçten fazla kaza yapan sürücü sayısı bile 10 binlerle ifade edilecek düzeyde. Diyorlar ki çünkü trafik sigortalarında hasar frekansı yüzde 5. Yani her 100 arabadan beşi kaza yapıyor. Böyle baktığınız zaman oran düşükmüş gibi duruyor. İşte o beş hasar bizim toplam primimizden fazla" dedi. Geçtiğimiz dönemlerde hasar prim oranının yüzde 200'leri geçtiğini hatırlatan Yaşar, "Hasar prim oranı. Yani aldığınız her 100 liraya karşılık 200 lira hasar öder hale gelmiştik. Ana tazminatın dört katına kadar çıkabilen ilave ödemeler de görüyoruz" şeklinde konuştu. Sigorta şirketlerinin trafik tarafında kârdan vazgeçmiş durumda olduklarına vurgu yapan Ahmet Yaşar, "Ve hatta bir kısım yüzde 10'lar, yüzde 15'ler mertebesindeki zarara da razı durumdalar. Yani biz yüzde 15 hasar primlerine fit durumdayız" şeklinde konuştu.FİNANS sigortaları tarafında da yeni bir yol haritasının benzer bir şekilde hazırlandığını belirten Ahmet Yaşar, "Yirmiden fazla olan çalışma grubunun içerisinde finansal sigortalar çalışma grubumuz da var. O konudaki çalışmalar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Temmuz ayında kamu ihale kanununda yapılan düzenlemelerle kefalet senetleri, banka teminat mektuplarına eşdeğer olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Ekimde yayımlanan KDV genel uygulama tebliğiyle biz artık vergi daireleriyle yani KDV iadelerinde icra, gümrük mevzuatında da sigorta şirketleri teminat mektubuna eşdeğer kefalet senetleri düzenleme aşamasına geldiler. Burada birkaç teknik düzenleme daha ihtiyaç var. Onları bu çalışma grupları içerisinde tespit ettik ve çalışmaları tamamladık. Onu da çok kısa bir süre içerisinde SEDDK önderliğinde tamamlayacağız. Burada önemli bir adım atılmış oldu. Özellikle vergi dairesi, icra, iflas ve gümrüklerde senetlerin kullanılıyor olması çok önemli" dedi.