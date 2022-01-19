“Trafik’te ödenen hasar %50 artacak”

2021 yılı için değerlendirmelerde bulunarak, 2022 yılı beklentilerinden bahseden Koru Sigorta
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü A. Bülent Bora
, "2021 yılının son çeyreğinde yaşanan gelişmeler, özellikle hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerimiz için şapkayı önlerine koyup 2022 yılında hesap yapma vaktinin geldiğini gösteriyor. Bir yandan Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartları
'nın yeniden düzenlenmesi, diğer yandan Sermaye Yeterliliği'nin güçlendirilmesi ve trafik sigortasına öz sermaye ile ilişkili sınır getirilmesi sigorta sektöründeki şirketleri zorlayacak" ifadelerini kullandı.
'HASAR ÖDEMELERİ %50 ARTACAK'
SEDDK tarafından alınan kararların hepsinin son derece doğru olduğunu ve sigortalıların hak ve menfaatlerini gözettiğini de sözlerine ekleyen Bora, "Bunlara ek olarak enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş ile parça ve onarım maliyetlerinin artışı, asgari ücretin yükselmesi ile bedeni tazminatlarda beklenen yükseliş, trafik sigortası hasar ödemelerinin 2022 yılında en az %50 oranında artacağını gösteriyor" şeklinde konuştu. Bülent Bora, sözlerine şöyle devam etti: "Artık sektörün fiyat indirimleri ile prim üretimini artırma yarışına girme lüksü yok. Bundan sonra aldığımız riskin boyutuna uygun prim seviyelerine ulaşmamız lazım."
'ZORUNLU SİGORTADA HEDEF KÂR OLMAMALI'
SEDDK'dan beklentilerinin trafik sigortası için konulmuş olan prim tavanlarının, Riskli Sigortalar Havuzu
da dahil olmak üzere enflasyona paralel olarak yükseltilmesi olduğunun altını çizen Bora, "Sigorta sektörü küresel salgın döneminde üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş ve 2 yıl boyunca prim seviyelerinde hiç artış olmadığı gibi indirimler bile yapılmıştır" dedi. Bülent Bora, "Tavanlar yükselirse primlerin rahatsız edici boyutta yükseleceğini de beklememek gerekir zira rekabetçi bir sektör olarak zaten gereğini yapacak ve pazar payını artırmak uğruna zararı göze alarak prim indirimlerini yapacak birçok şirket bulunacaktır. Zaten zorunlu sigortalarda hedef, kâr elde etmek olmamalıdır ancak eğer zarar ediliyorsa da bunun mali bünyeleri bozmayacak boyutta olmasına hem bizler hem de kamu otoritesi, azami dikkati göstermelidir" şeklinde konuştu. Bora, 2022 senesinin tüm sektör için zorlu geçeceğine dikkat çekerek açıklamalarını sonlandırdı.