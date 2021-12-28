Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir." denildi.

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