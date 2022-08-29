Trakya’dan geçen ay 123 milyon 228 bin dolarlık ihracat yapıldı

Geçen yılın aynı döneminde Tekirdağ'dan 104 milyon 157 bin, Kırklareli'nden 8 milyon 748 bin, Edirne'den ise 5 milyon 966 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.Buna göre Edirne'nin ihracatı 2021 yılına göre 2 milyon 563 bin dolar gerilerken, Tekirdağ'da 6 milyon 107 bin, Kırklareli'nde 812 bin dolarlık artış kaydedildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise Trakya'dan 1 milyar 74 milyon 511 bin 97 dolarlık ihracat gerçekleştirildi, 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 848 milyon 919 bin 3 dolar olmuştu.