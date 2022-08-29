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Giriş Tarihi: 29.8.2022 10:52

Trakya'dan geçen ay 123 milyon 228 bin dolarlık ihracat yapıldı

AA
Trakya’dan geçen ay 123 milyon 228 bin dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Trakya'dan temmuz ayında 123 milyon 228 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın geçen ayki ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Tekirdağ'ın ihracatı 2022 yılı temmuz ayında 110 milyon 264 bin, Kırklareli'nin 9 milyon 561 bin, Edirne'nin ise 3 milyon 403 bin dolar oldu.

Geçen yılın aynı döneminde Tekirdağ'dan 104 milyon 157 bin, Kırklareli'nden 8 milyon 748 bin, Edirne'den ise 5 milyon 966 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.Buna göre Edirne'nin ihracatı 2021 yılına göre 2 milyon 563 bin dolar gerilerken, Tekirdağ'da 6 milyon 107 bin, Kırklareli'nde 812 bin dolarlık artış kaydedildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise Trakya'dan 1 milyar 74 milyon 511 bin 97 dolarlık ihracat gerçekleştirildi, 2021 yılının aynı döneminde bu rakam 848 milyon 919 bin 3 dolar olmuştu.

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Trakya'dan geçen ay 123 milyon 228 bin dolarlık ihracat yapıldı
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