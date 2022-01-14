Trans Adriyatik Boru Hattı’ndan ilk yılında 8,1 milyar metreküp doğal gaz Avrupa’ya taşındı

TAP'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, taşınan toplam doğal gazın 6,8 milyar metreküpü İtalya'ya, 1,2 milyar metreküpü ise Yunanistan ve Bulgaristan'a iletildi.

Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran TAP'ta ticari gaz akışı 31 Aralık 2020'de başladı.

TAP, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturuyor.

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çıkarılan doğal gazı Avrupa'ya ulaştırmak üzere inşa edilen TAP, Türkiye-Yunanistan sınırında TANAP'a bağlı bulunuyor.