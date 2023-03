Trendyol bölgeye katkı için 500 milyon TL’lik yatırımı erken devreye aldı

TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI TOPLANTISI'NA ÇAĞRILAN TEK ÖZEL ŞİRKET TRENDYOL OLDU

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol'un aktarma merkezi yönetim tecrübesi ve operasyon yetkinlikleriyle afet desteklerinin lojistik süreci açısından büyük önem taşıyan Kayseri, Adana ve Gaziantep ana aktarma merkezlerinin yönetimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda üstlendiklerini belirtti. Çetin, "Afet yönetiminde de lojistiğin ve insan gücünün önemi çok fazla. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen 100'den fazla bilim insanın katıldığı Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na çağrılan tek özel şirket biz olduk. Burada olası İstanbul depremi için ön hazırlıkların nasıl olması gerektiği ile ilgili görüşlerimizi aktarma fırsatı bulduk. Bu deneyimlerimizi ve yetkinliklerimizi bundan sonra da katkımızın olacağı tüm platformlarda da paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

BÖLGEYE VERİLEN DESTEK 1 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Trendyol ekosisteminin afet bölgesine şimdiye kadar verdiği desteğin 1 milyar TL'ye ulaştığını anlatan Çağlayan Çetin, "Bölge ve bölge halkı ayağa kalkana kadar biz de ayaktayız. 3.5 milyon adedin üzerinde ekipman ve malzeme gönderdik. 405 tır ve 14 uçak başta olmak üzere bölgeye yaklaşık 2.000 araçlık gıda, kıyafet, ısıtıcı, hijyen malzemesi vb. içeren yardımları bölgeye ulaştırdık. 1.300 gönüllü kuryemizle bölgedeki her noktaya ulaştık. Bugüne kadar 2.5 milyon kişilik sıcak yemek ve temel gıdayı deprem bölgesinin her köşesine ulaştırdık. Şu an bölgedeki 65 restoran ve 30 seyyar mutfak ile sıcak yemek çıkarıyoruz" dedi.

TRENDYOL'UN ULUSLARARASI ÇAĞRISINA EN ÇOK DESTEK HİNDİSTAN'DAN

Yurt dışından afet bölgesine destek olmak isteyenler için 250'den fazla çalışanın yoğun emeği ile 48 saat içinde earthquake.trendyol.com uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Çetin, bu operasyonun normal şartlarda bir ayda devreye alınabilecek büyüklükte olduğunu belirtti. Global e-ticaret platformları, iş ortakları, yatırımcılar ve yurt dışındaki kanaat önderleriyle iletişime geçerek 170 milyondan fazla kişiye Türkiye'ye destek çağrısı yaptıklarını anlatan Çetin, "Şimdiye kadar 1 milyonu aşkın kişi siteyi ziyaret etti. 70'ten fazla ülkeden kullanıcı earthquake.trendyol.com aracılığıyla hem yardım malzemesi hem de dijital kartlar aracılığıyla maddi desteklerini ulaştırdılar. En fazla destek veren ülkeler arasında ilk sırayı Hindistan aldı" dedi.

Ayrıca El Clasico olarak adlandırılan Barcelona- Real Madrid maçında earthquake.trendyol.com uygulamasının mesajlarının maç süresince Camp Nou'daki skorboard ve saha içi panolar yer aldığını aktaran Çetin "Barcelona futbol takımının yanı sıra kulübün vakfı olan Barça Foundation sosyal medya hesaplarından, kadın futbol takımı ve basketbol takımları da saha içi panolardan ve sosyal medya hesaplarından earthquake.trendyol.com kanalıyla taraftarlarını Türkiye ile dayanışmaya davet etti. Yılın en önemli futbol karşılaşmalarından olan El Clasico'yu 500 milyondan fazla kişinin izlediği tahmin ediliyor. Tüm dünyanın ilgisi buradayken depremzedelere de dikkat çekerek daha çok desteğe vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE HİÇ ÜRETİMİ OLMAYAN ÜRÜN ÜRETİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kamu kurumlarından gelen acil ihtiyaç listesini ilk 24 saat içerisinde satıcılarından tedarik ettiklerini belirten Çetin, "Bu noktada bizim için çok değerli bir süreci paylaşmak isterim. Gelen acil ihtiyaçlar arasında Türkiye'de üretimi olmayan ihtiyaç malzemeleri vardı. Örneğin çocuk uyku tulumu. Bu noktada Trendyol'un üretim gücünü devreye aldık. Platformumuz üzerinden gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 70'ini yerli üretim ürünler oluşturuyor. Bölgede Trendyol'a üretim yapan 83 üreticimiz var. Bu üretimi gerçekleştirebilecek tüm satıcılarımızla tek tek iletişime geçerek binlerce outdoor çocuk uyku tulumunu ürettirdik ve hızlıca bölgeye tedariklerini gerçekleştirdik" dedi.

BÖLGENİN E-TİCARET POTANSİYELİ ARTIRACAK

Adana Aktarma Merkezi ile ilgili detayları paylaşan Trendyol Express'ten Sorumlu Başkan Ömür Batu Şengül, "Aktarma merkezleri lojistiğin can damarı. Lojistik de e-ticaretin. Yeni aktarma merkezi yatırımı ile önemli bir istihdam sağlayarak bölgenin ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak; bölgenin e-ticaret potansiyelini artıracağız. Adana'da aktarma merkezimizde şu an 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. Potansiyel iş hacmini göz önünde bulundurduğumuzda ise bu sayının 2 yıl içinde üç katına çıkmasını öngörüyoruz. Aktarma merkezimizi ilk 20 gün sadece afet bölgesine gönderilen yardımların ayrıştırılması ve bu yardımların bölgeye gönderilmesi için kullandık. Müşteri operasyonlarımızın yanı sıra afet bölgesine yardımlarımızı da bu aktarma merkezimiz ile koordine etmeye devam edeceğiz. Ayrıca afet bölgesi ile dayanışma kapsamında Ramazanda Birlik Vakti hareketimiz ile ramazan gıda paketlerimizi bölgeye bu aktarma merkezimiz aracılığı ile gönderiyoruz. Adana, Mersin, Karaman, Konya, Osmaniye ve Hatay illerine dağıtımlarımızı bu aktarma merkezi üzerinden gerçekleştireceğiz. Bu aktarma merkezi günlük 400.000 ürün ayrıştırma kapasitesine sahip" açıklamasını yaptı.

BİNLERCE YENİ İŞLETMEYE 'UMUT' OLDU

Bölgede 35 bin satıcı, 3.000 restoran ve 250 market iş ortakları olduğunu ifade eden Trendyol Grubu Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, satıcılara destek olması için 50 e-ticaret danışmanlarını bölgede görevlendirdiklerini belirtti. Şimdiye kadar bölgedeki satıcılara verdikleri, 0 komisyon, vade süresi, reklam, özel eğitim ve danışmanlık programları desteklerinin 200 milyon TL'yi bulduğunu belirten Çokaygil, "Teknolojik yetkinliklerimizi hızla devreye alarak "Siparişin Umut Olsun" programını bir günde hayata geçirdik. Normal şartlarda, bu operasyonun hayata geçmesi 15 günü bulabilirdi. Sektörde ilk olan bu program ile afet bölgesinde faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarımızın ürünlerini tek çatı altında topladık. Bu programı herhangi bir ticari kaygı olmaksızın sıfır komisyon ve sıfır vade ile hayata geçirdik. Bölgede bulunan ancak mevcutta satıcımız olmayanlara da destek olabilmek için teknoloji danışmanlığı başta olmak üzere e-ticaret danışmanlığı desteği sağlıyoruz. Kendi satıcılarımıza ek olarak şu ana kadar binlerce işletmeye ulaştık. Tarımda da dijital kalkınmayı çok önemsiyoruz. Bölgedeki e-ticaret danışmanlarımız, tarım üreticilerimizle birebir temasa geçtiler. Bu üreticilerimizi de e-ticarete taşımak için gereken desteklerimizi veriyoruz" diye konuştu.

2.5 MİLYON KİŞİYE SICAK YEMEK VE TEMEL GIDA DESTEĞİ VERİLDİ

Depremden etkilenen vatandaşların sıcak yemek ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Trendyol Yemek ve Market ekiplerinin hızlı bir şekilde koordine olduğunu ifade eden Trendyol Go'dan Sorumlu Başkan Austin Kim, afet bölgesindeki restoranların ihtiyaç duyduğu malzemelerin Trendyol iş ortağı olan marketlerden temin edilerek karşılandığını söyledi. Arda Türkmen, Fatih Tutak, Rafet İnce gibi önemli şeflerin de aralarında olduğu toplamda 30'u aşkın gönüllü seyyar mutfağa ve 65 restorana gıda malzemesi desteği verdiklerini kaydeden Austin Kim, "Bir yandan sahadaki dağıtım organizasyonumuz devam ederken, uzun vadeli sürdürülebilir bir çözüm sağlayabilmek adına kendi konteyner mutfaklarımızı kurmaya karar verdik. İlk mutfağımızı Antakya Narlıca'da kurduk ve 13 Şubat'tan beri günlük 4.500 kişilik sıcak yemek çıkarıyoruz. Birisini henüz açtığımız Adıyaman'daki iki mutfağımızda ise toplam 13.500 kişiye sıcak yemek servis ediyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 2.5 milyon kişiye sıcak yemek ve temel gıda desteği verdik" ifadelerini kullandı.