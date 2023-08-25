Trendyol müşterileri, online alışverişlerini pudo noktalarından teslim alabilecek

pudo ve Trendyol Express'in imza attığı iş birliğiyle Trendyol müşterileri, online alışverişlerini pudo noktalarından kendilerine en uygun olanı seçerek, 7/24 kolaylıkla teslim alabilecek.

Trendyol Express açıklamasına göre, e-ticaret sektörüne katma değer yaratma hedefiyle son dağıtım noktaları için en iyi kullanım deneyimini misyon edinerek inovatif, teknoloji destekli hizmetlere imza atan pudo, lojistik alanında yeni iş birliklerine devam ediyor.

Trendyol üzerinden alışveriş yapan milyonlarca kullanıcı, pudo akıllı gönderi cihazları ile çok daha fazla lokasyondan 7/24 siparişlerini teslim alabilecek. Müşteriler, zamana ve mekana bağlı kalmadan evlerine, iş yerlerine, okullarına en yakın noktayı seçerek günün her saatinde gönderilerine ulaşabilecek.

Trendyol, pudo'nun lokasyon gücü sayesinde milyonlarca müşterisinin hayatını kolaylaştıracak. Trendyol kullanıcılarının gönderileri seçmiş oldukları pudo noktasına ulaştığında kendilerine iletilecek SMS'te yer alan tek kullanımlık şifre ya da QR kod ile gönderilerini 6 saniyede teslim alabilecek.

Kullanıcılar zamandan tasarruf ederken alışveriş sırasında verilen adreste bulunma zorunluluğundan da kurtulmuş olacak. Tüm bunlara ek olarak pudo'nun iş modelinin temelinde bulunan paylaşım ekonomisi, verimlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu yapı ile sosyal sorumluluk anlamında da katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen pudo Genel Müdürü Şaban İren, Trendyol Express ile gerçekleşen iş ortaklıkları için oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Milyonlarca Trendyol kullanıcısı pudo'nun site, iş yeri, üniversite kampüsleri, işlek caddeler ve alışveriş merkezleri gibi birçok yaşam alanında var olan güçlü lokasyon ağı ile 7/24 istedikleri her an, yalnızca 6 saniyede ürünlerini teslim alarak üst düzey bir deneyim yaşayacaklar. pudo olarak, sunduğumuz teknolojik çözümler ile iş ortaklarımızın operasyonel maliyetlerini azaltıyor, marka sadakatini artıracak bir deneyim yaşatıyoruz.

Yakın gelecekte de yeni lokasyonlar ile 'pudo Akıllı Gönderi Ağı'mızı büyütürken aynı zamanda dikey yeni nesil servislerimizi ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Prestijli iş birliktelikleri gerçekleştirerek, tüm yaşam alanlarındaki varlığımızı genişleterek sektöre ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.'