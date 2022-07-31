Trendyol ve THY güçlerini birleştirdi

TRENDYOL, Türk Hava Yolları (THY) ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında THY yolcu programı Miles&Smiles'a üye olan kullanıcılar bundan böyle, uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları "mil"lerini THY'nin yenilenen online alışveriş sitesi shopandmiles. com'da Trendyol Hediye Çeki'ne dönüştürerek kullanabilecek. THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Shop&Miles ile artık Miles&Smiles kullanıcıları, millerini dilediği marka ile ihtiyaç duydukları her alanda harcayabilecekler" ifadelerini kullandı. Trendyol Grubu CMO'su Erdem İnan ise, "Bu iş birliği sayesinde Miles&Smiles yolcu programına kayıtlı Trendyol kullanıcıları, kazandıkları "mil"leri ile platformumuzdan alışveriş yapma imkanına sahip olacak" dedi.