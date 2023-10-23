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Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:11

Trendyol’dan, Gazze’ye 10 milyon USD insani yardım

Filistin'de yaşanan insani drama Trendyol da kayıtsız kalmadı. Şirket, 10 milyon dolar insani yardım yapma kararı aldıklarını duyurarak, "Gazze’deki sivil halk için daha fazla yardım eli uzatılmasını sağlamak amacıyla yeni insani yardım programlarımızı haftaya devreye alacağız" açıklamasını yaptı.

Trendyol’dan, Gazze’ye 10 milyon USD insani yardım

Trendyol'dan Gazze'ye 10 milyon insani yardım yapılacak. Şirket konuyla ilgili yaptığı kamuoyu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyuyor; bölgede kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Ablukanın devam ettiği Gazze'de sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Trendyol olarak 10 milyon USD insani yardım yapma kararı aldık. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivil halka yardımların doğrudan ulaşması için, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halindeyiz.

Ayrıca, Trendyol platformumuzda, Gazze'deki sivil halk için daha fazla yardım eli uzatılmasını sağlamak amacıyla yeni insani yardım programlarımızı haftaya devreye alacağız.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Trendyol’dan, Gazze’ye 10 milyon USD insani yardım
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