Treni yakaladık

Savunmasanayisinde yerli ve milli üretimle iddiasını ortaya koyan Türkiye, dünyaya adını altın harflerle yazdıracak projelere imza atıyor. Türkiye '2023 Zirvesi & Para Sohbetleri' kapsamında düzenlenen Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri Paneli'nde, ülkemizin gururu haline gelen projeler masaya yatırıldı. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yaptığı panelde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz savunma sanayisindeki son gelişmeleri anlattı. Savunma sanayisinde Türkiye'nin treni yakaladığını belirten panelistler, yerli ve milli ürünlerin dünyaya imzasını atacağını kaydetti.Panelde konuşan Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesinin 18 Mart 2023'te hangardan çıkarak motorunun çalışacağını söyledi. Kotil, "Milli Uçak 2017 itibarıyla başladı. 5 yıllık geçmişi var, çok hızlı yol aldı. Büyük teknoloji şirketleri şaşırıyor. Motoru takılacak ve kalkış takımı çalışacak. 18 Mart için gün sayıyoruz" dedi. Teknisyen odaklı çalıştıklarını anlatan Kotil, "Teknisyenlerimiz 7-24 çalışıyorlar. Uçağa teknisyenler elleriyle 170 bin delik açtı" diye konuştu.Uçağın parçalarının Türk firmaları tarafından yapıldığını aktaran Kotil, "İniş takımları uçak için çok önemlidir. Bunu bir Türk firmamız yapıyor. Devamlı keskin manevra yapan savaş uçakları için özel bir malzeme üretilir. Bunu da Türk firmalarımız yapıyor. Motoru da yerli olarak yapacağız, çalışmalar başladı. İlk uçaklarda F16 motoru olacak. Uçağın motoru 2028'de yerli olacak. Uçuş bilgisayarını da MİLGEM yapıyor. Bu uçaklar yüzde 100 milli. Türkiye savunma sanayisinde treni yakaladı" ifadelerini kullandı.Dünya ülkelerinin savunma şirketlerinin örnek alınmaması gerektiğini belirten Kotil, "ABD ve Avrupa savaş uçaklarını 1960'larda tasarladı. O nedenle aceleleri yok çünkü envanterleri geniş. Onların Soğuk Savaş zamanlarını örnek alalım" şeklinde konuştu. Yılda ortalama 1.200 mühendis alımı yaptıklarını anlatan Kotil, mühendis sayılarının 6 bine ulaştığı bilgisini verdi. Kotil, şöyle devam etti: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde çalışan sayımız 13 bine ulaştı. Gelecek yıl bu sayı 16 bine çıkacak. Gençlerin önünü açar, imkân verirseniz on numara iş çıkıyor."STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunma sanayisinde bulunmadıkları bir alan olmadığını belirterek, "Kazandığımızı Ar-Ge'ye harcıyoruz. Özellikle askeri denizcilik alanında... Dünyada 10-11 ülke kendi savaş gemisini üretebiliyor, Türkiye de bunlardan biri. İlk milli fırkateynimiz İstanbul hızlı bir şekilde devam ediyor. 2023'te bitecek. Yerlilik yüzde 75'in üzerine çıktı" dedi. Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin önemine dikkat çeken Güleryüz, "Pakistan'a denizde ikmal gemisi ihraç ettik. 200'den fazla firma bu gemide bizimle ihracat yaptı. Türkiye'nin en büyük ihracatlarından biri bu alanda oldu" şeklinde konuştu. Denizaltı üretiminin de önemine de değinen Güleryüz, "Denizaltı yapan 5-6 ülke var. Bunlardan biri olacağız" dedi.HAVELSAN'IN 40 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan Sedat Karakaş da, "Havelsan'ın hikâyesi de Kıbrıs Harekatı sonrası uygulanan ambargoyla başlıyor. Askeri yazılımlarla başlayan, daha sonra simülatör ihtiyaçlarına yönelik çalışan bir şirketiz. Biz platform geliştirici olmak istemiyoruz. Savunma sanayii firmalarının yazılım ve donanımlarına akıl katmak istiyoruz" dedi. Simülatörde dünya çapında bilinen bir firma olduklarını aktaran Karakaş, bu alanda ihracat yaptıklarını kaydetti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da projeler geliştirdiklerini anlatan Karakaş, şöyle devam etti: "Komutanlarımızla bire bir çalışarak gemi kontrol sistemi adını verdiğimiz bir yazılımla çalışıyoruz. Gemi, denizaltı, uçak ve karadaki araçlar... Hepsini birbirine entegre eden savaş yönetim sistemimiz var."DÜNYANIN dijital paraya geçtiğine ve kripto paraların öne çıktığına dikkat çeken Karakaş, "Bu paraların yönetim yazılım sistemini geliştiriyoruz. Paranın siber saldırılara karşı güçlü olması için siber güvenlik sistemlerine çalışıyoruz. Paranın mobil platformda kullanılması da bizim sorumluluğumuzda. Retina sisteminde sizi tanımlayabilen akıllı bir sisteminiz olmalı. Orada da varız. Ayrıca Biyoteksan firmamızın işbirliğinde yerli ve milli parmak tarama sistemini de geliştirdik" dedi.