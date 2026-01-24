TROY logolu kart sayısı 90 milyona ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2025'te banka kartı ve ön ödemeli kart sayılarında önemli büyümeler gerçekleştirerek, toplam kart sayısında yüzde 80 artış kaydederek 90 milyona ulaştı. TROY logolu kartlar ile 2025 yılında gerçekleştirilen toplam işlem tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 125'lik artışla 4.8 trilyon liraya çıkarken, TROY'un tutarsal pazar payı yüzde 25.3 oldu. Kaydedilen bu gelişimle TROY'un tutarsal pazar payı bir önceki yıla göre 7 puan artarak yüzde 25.3 oldu. Öte yandan TROY, her 4 kartlı harcamanın 1'ini gerçekleştirdi.