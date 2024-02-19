TROY’un kullanımı yaygınlaştırılacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda toplumsal yatırım notu ile ilgili gelinen son aşama ve TROY ile ilgili gelişmeler öne çıktı. Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarının da hızla devam ettiği açıklandı. Finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların kurul üyeleriyle paylaşıldığı ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlandığı aktarıldı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecek. Tasarrufların toplumun yararına olan ihracat, yatırım ve girişimcilik gibi öncelikli üretken alanlarda kullanılmasını sağlamak için bankalara verilmesi planlanan 'Toplumsal Yatırım Notu' çalışmalarında gelinen son durum üzerinde durulmuştur. Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.