Trump geri döndü! Elon Musk şaşırtmaya devam ediyor

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönmesine ilişkin başlattığı anketin sonuçları açıklandı.
YÜZDE 51.8 EVET
Yaklaşık 15 milyon kullanıcının katıldığı ankette yüzde 51.8 evet ve yüzde 48.2 hayır oyu çıktı. Sonuçların açıklanmasının ardından "Halk konuştu. Trump, geri dönecek" açıklamasını yapan Musk, kısa süre sonra eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını yeniden açtı.
2021'DE "ŞİDDETİ DAHA FAZLA KIŞKIRTMA RİSKİ" İLE HESABI KAPATILMIŞTI
Trump'ın destekçileri, 6 Ocak 2021'de Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum sırasında Kongre binasını işgal etmiş, başlayan gerilim sonrasında "şiddeti daha fazla kışkırtma riski" nedeniyle Trump'ın Facebook ve Twitter hesapları askıya alınmıştı.
TRUMP 2024 SEÇİMLERİNDE YENİDEN ADAY
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 16 Kasım'da Florida'daki Mar-a-Lago konutunda yaptığı açıklamada, "ABD'nin geri dönüşü şimdi başlıyor. ABD'yi yeniden büyük ve şanlı yapmak için bu gece ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump, bir saat süren konuşmasında ABD'nin 45. başkanı olarak elde ettiği başarılardan bahsederek, ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden yönetiminin ülkeyi düşüşe geçirdiğini savunmuştu.
"BİDEN YÖNETİMİ İKİ YILDA ABD EKONOMİSİNİ MAHVETTİ"
Trump, "Bizim liderliğimizde büyük ve şanlı bir millettik. Ama şimdi düşüşte olan bir milletiz. Bu sadece bir kampanya değil, ülkemizi kurtarmak için bir arayış. Biden yönetimi iki yılda ABD ekonomisini mahvetti. Bir zaferle yine gelmiş geçmiş en büyük ekonomiyi kuracağız" demişti.
Trump'ın yarışa alışılmadık bir şekilde erken girmesi, Washington'da partinin adayı olmak isteyen diğer Cumhuriyetçilerin önüne geçme ve karşı karşıya olduğu soruşturmalardaki muhtemel mahkumiyetleri savuşturma girişimi olarak görülüyor.