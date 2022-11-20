Trump geri döndü! Elon Musk şaşırtmaya devam ediyor

"BİDEN YÖNETİMİ İKİ YILDA ABD EKONOMİSİNİ MAHVETTİ"

Trump, "Bizim liderliğimizde büyük ve şanlı bir millettik. Ama şimdi düşüşte olan bir milletiz. Bu sadece bir kampanya değil, ülkemizi kurtarmak için bir arayış. Biden yönetimi iki yılda ABD ekonomisini mahvetti. Bir zaferle yine gelmiş geçmiş en büyük ekonomiyi kuracağız" demişti.