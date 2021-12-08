TSB’den poliçede revize tavsiyesi

TÜRKİYE Sigorta Birliği
(TSB), döviz kurlarındaki yükseliş ve diğer piyasa dinamiklerindeki hareketlilik nedeniyle, sigorta yaptırıldığı tarihe göre değerleri artan makine, teçhizat, hammadde, konut ve işyerleri ile diğer mal varlıklarının sigorta bedellerinin, güncel piyasa değerini yansıtacak şekilde mutlaka revize edilmesinin mağduriyetlerin önüne geçeceğini açıkladı. TSB'den yapılan duyuruda "Sigorta bedelinin doğru belirlenmesi, hasar oluştuğunda mağduriyet yaşanmaması için son derece önemlidir" değerlendirmesinde bulunuldu.