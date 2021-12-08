Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TSB’den poliçede revize tavsiyesi
Giriş Tarihi: 9.12.2021

TSB’den poliçede revize tavsiyesi

TSB’den poliçede revize tavsiyesi
TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB), döviz kurlarındaki yükseliş ve diğer piyasa dinamiklerindeki hareketlilik nedeniyle, sigorta yaptırıldığı tarihe göre değerleri artan makine, teçhizat, hammadde, konut ve işyerleri ile diğer mal varlıklarının sigorta bedellerinin, güncel piyasa değerini yansıtacak şekilde mutlaka revize edilmesinin mağduriyetlerin önüne geçeceğini açıkladı. TSB'den yapılan duyuruda "Sigorta bedelinin doğru belirlenmesi, hasar oluştuğunda mağduriyet yaşanmaması için son derece önemlidir" değerlendirmesinde bulunuldu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TSB’den poliçede revize tavsiyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA